Quizera fez quatro golos e uma assistência, nos últimos quatro encontros pelo Académico de Viseu, e terminou a época em grande. Futuro é incógnita.

Famana Quizera foi uma das revelações do Académico de Viseu. O extremo, que foi emprestado pelo Borussia Mönchengladbach aos viseenses, partiu há três anos do Benfica B para a Alemanha. Sem nunca ter conseguido uma afirmação consensual na equipa secundária dos germânicos, conquistou o seu espaço em Portugal e terminou esta época em grande, com quatro golos e uma assistência, que ajudaram o conjunto de Pedro Ribeiro a atingir o objetivo permanência.

"Quem me dera ter mais dez jogos pela frente, mas não estou conformado com o que consegui este ano. Foi uma experiência muito positiva e futuramente quero melhorar estes números", revelou o internacional sub-19 português, que ainda não sabe onde jogará na próxima época. "A minha vontade é continuar a crescer, a evoluir e a ter algumas sequências como tive. É importante ter minutos nas pernas e o ter vindo para o Académico, ajudou-me muito como pessoa e jogador", admitiu, aquele que foi o terceiro melhor marcador dos viseenses, só superado por Ayongo (oito golos) e Nussbaumer (nove), recordando a visita às águias, como um dos jogos mais marcantes desta temporada

. "Quando voltei ao Caixa Futebol Campos foi especial. Foi lá que comecei a minha trajetória e poder marcar um golo e ajudar a equipa com aquela vitória [2-1] numa fase tão crucial, foi importante", contou, reconhecendo que após a entrada do treinador Pedro Ribeiro demorou a impor-se nas primeiras opções e foi preciso "ter paciência, esperar pelo momento certo e não deixar fugir a oportunidade". Sem se considerar como um dos principais obreiros da permanência, devido à reta final fulgurante que protagonizou, o jogador de 20 anos, "dividiu o sucesso por equipa técnica, jogadores e adeptos" e prometeu manter este nível para o ano.