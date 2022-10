"Que nos próximos quatro anos possamos ter a Oliveirense na I Liga"

Pedro Proença, presidente da Liga Portugal, teceu palavras de elogio ao clube que comemorou 100 anos.

Cerca de 500 pessoas marcaram presença no jantar comemorativo do centenário da Oliveirense ao qual não faltou o presidente da Liga Portugal, Pedro Proença, que congratulou o clube pela efeméride e teceu palavras de elogio ao trabalho feito pela direção, liderada por Horácio Bastos, ao longo destes últimos anos.

No Pavilhão Dr. Salvador Machado, que se engalanou para receber este evento, Pedro Proença cingiu toda a sua intervenção ao clube aniversariante, a quem deixou um desafio: "Que nos próximos quatro anos possamos ter a Oliveirense na Primeira (Liga)."

"A Oliveirense é um clube virado para o profissionalismo e identificado com as novas práticas de gestão sem abdicar dos investimentos nas infraestruturas", afirmou Pedro Proença, dando como exemplo as obras de requalificação realizadas recentemente no Estádio Carlos Osório, dotando-o, na opinião do presidente da Liga, de um espaço "muito agradável".

Numas comemorações em que marcaram presença diversas figuras ligadas ao desporto, o presidente da Direção da Oliveirense, Horácio Bastos, desafiou os adeptos a "elevar" a Oliveirense a um "patamar ainda superior" no que diz respeito ao número de sócios. Atualmente com cerca de 1700 sócios, o clube lançou uma campanha de angariação de novos associados no âmbito das comemorações do centenário.