Quatro golos e empate no jogo entre Trofense e Estrela da Amadora

Equipa da Trofa luta pela permanência. Já a formação tricolor tenta o segundo lugar e consequente subida.

O golo de Andrezinho, aos 90+4, permitiu ao Trofense empatar 2-2 contra um Estrela da Amadora que vê subida direta ao principal escalão mais dificultada, no encontro inaugural da 32.ª jornada da II Liga.

Em duelo entre duas equipas com objetivos distintos para a reta final do campeonato, a formação da Trofa começou na frente do marcador por Maiga (17 minutos), mas permitiu ao Estrela da Amadora dar a volta ao resultado, com um bis de Kikas (31 e 52), antes de Andrezinho sentenciar o empate nos instantes finais (90+4).

No 17.º lugar, o Trofense partia para este jogo moralizado por um dos melhores momentos na difícil temporada, tendo pontuado e não sofrido qualquer golo nas últimas três partidas, e vencer permitiria ficar à frente da B SAD na luta pela manutenção.

Por sua vez, o Estrela da Amadora vinha de uma derrota frente ao Moreirense, que permitiu aos minhotos festejarem o título, ocupando o terceiro lugar, e a ultrapassagem ao Farense a permitiria alcançar o lugar de promoção direta.

A equipa da casa surpreendeu os tricolores e entrou com mais intensidade na partida e foi somando algumas aproximações perigosas para a baliza de Bruno Brígido, como o cabeceamento de Henrique Pachu, logo no primeiro minuto.

Os trofenses conseguiram o primeiro golo da partida, aos 17 minutos, na sequência de um pontapé livre estudado, em que Tiago André passou para Tiago Ferreira, que "picou" a bola para um notável remate de primeira de Maiga, num grande momento de futebol.

O empate do Estrela da Amadora chegou aos 31 minutos, num lance em que Ronaldo Tavares se isolou, após um excelente passe a "rasgar" de Latyrr Fall, e tocou a bola para Kikas, que apenas teve de encostar para o fundo das redes.

No período de descontos do primeiro tempo, houve ainda tempo para a formação de Sérgio Vieira ficar muito próxima do golo, num remate ao poste de Mário Balbúrdia.

O Estrela da Amadora fez das suas intenções pela subida bem claras e dominou a etapa complementar, com o segundo golo de Kikas, através de uma grande execução técnica de um "chapéu" sobre Tiago Silva (52 minutos), a consumar a reviravolta no marcador.

Mesmo a fechar a partida, sem que nada o fizesse prever, o Trofense chegou à igualdade final, por Andrezinho, num grande remate fora da área, na sequência de um alívio da defensiva dos lisboetas, para um enorme alvoroço dos adeptos caseiros, conscientes da importância que o golo pode ter nas contas finais do campeonato.

Com a igualdade, o Trofense mantém o 17.º lugar com 29 pontos, em dificuldades para chegar à manutenção, enquanto o Estrela é terceiro, com 60, e está na luta pela subida direta à I Liga.

Jogo no Estádio Clube Trofense, no Porto.

Trofense - Estrela da Amadora, 2-2.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

1-0, Issoufi Maiga, 17 minutos.

1-1, Kikas, 31.

1-2, Kikas, 52.

2-2, Andrezinho, 90+4.

Equipas:

- Trofense: Tiago Silva, Marcos Valente, Tiago Ferreira, Simão Martins, Tiago Manso (Erivaldo, 58), Vasco Rocha, Hélder Morim (Daniel Liberal, 66), Tiago André, Mozino, Henrique Pachu (Andrezinho, 66) e Issoufi Maiga.

(Suplentes: Miguel Santos, Daniel Machado, Daniel Liberal, Martim Maia, Andrezinho, Schürrle, Erivaldo e Wesley Tanque).

Treinador: Pedro Rodrigues.

- Estrela da Amadora: Bruno Brígido, Kialonda Gaspar, Rui Correia (Mário Balbúrdia, 33), Erivaldo Almeida (Johnstone Omurwa, 64), Jean Felipe, Vitó, Latyr Fall (Sebastián Guzmán, 76), Mansur, Kikas, Ronaldo Tavares (João Silva, 76) e Regis Ndo (Ronald Pereira, 63).

(Suplentes: António Filipe, Hevertton Santos, Johnstone Omurwa, Sebastián Guzmán, Mário Balbúrdia, Diogo Salomão, Ronald Pereira, Capita e João Silva).

Treinador: Sérgio Vieira (substituído no banco por Luís Matos, devido a suspensão).

Árbitro: Luís Godinho (AF Évora).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Pachu (04), Latyr Fall (21), Rui Correia (24), Tiago André (45+3), Mansur (45+4), Régis Ndo(57), Erivaldo Almeida (58), Kialonda Gaspar (83), Guzmán (84), Tiago Ferreira (85) e Issoufi Maiga (86).

Assistência: cerca de 700 espectadores.