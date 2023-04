Quarteto do Académico de Viseu visitou escola e a subida foi tema

O guarda-redes Mbaye, o lateral-direito Tiago Mesquita, o ala Ricardo Ramírez e o avançado Daniel Labila fizeram as maravilhas de mais de uma centena de alunos da Escola Básica de Fragosela. A iniciativa, que visa aproximar o Académico de Viseu da comunidade, contou com autógrafos, peladinha e alguns discursos curiosos.

O Académico de Viseu continua bastante ativo, no que diz respeito às visitas da equipa principal às escolas da região. Desta vez, em Fragosela, os escolhidos foram o guarda-redes Mbaye, o lateral-direito Tiago Mesquita, o ala Ricardo Ramírez e o avançado Daniel Labila, que fizeram as maravilhas de mais de uma centena de crianças, da Escola Básica dessa freguesia.

A sessão de convívio foi uma animação e contou com autógrafos e uma peladinha, que juntou alunos e jogadores, sendo que a coordenadora deste estabelecimento, Belém Ferreira, aprovou esta iniciativa. "É uma mais valia porque este é o clube da minha terra, que está tão próximo de todos nós. Acho que é uma forma de cativar e chamar as crianças e os jovens para terem contacto com o Académico, nomeadamente com o futebol... Ter contacto com esta modalidade desperta nas crianças outras competências, como o interesse pela atividade física e isso é importante numa sociedade em que os jovens são muito sedentários", sublinhou.

Já Duarte Pontes, aluno do quarto ano e adepto do emblema viseense, mostrou-se bastante entusiasmado em lidar de perto com os craques do Académico. "Sinto-me feliz porque nem sempre temos a companhia dos jogadores para podermos apoiar e eles nos darem os seus autógrafos", explicou, referindo que sabe "de cor as canções do clube" e "o maior sonho é que o Académico de Viseu suba à I Liga".

Para finalizar, Tiago Mesquita assinalou que este evento "ajudar a aproximar o clube da comunidade". "Queremos que de jogo para jogo apareçam mais pessoas no Fontelo para nos apoiar e sentirmos isso dentro de campo. O clube tem vindo a evoluir em diferentes áreas e a parte do marketing e comunicação não foge à regra. Isto é um bom presságio para aquilo que se aproxima e para as grandes batalhas que temos pela frente", enalteceu o defesa, de 32 anos, que representa os viseenses há três temporadas.