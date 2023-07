"Quando a nossa maior figura diz que o objetivo é subir de divisão..."

André Almeida, jogador do Académico de Viseu

André Almeida vinca a ambição do Académico de Viseu.

André Almeida sente que o Académico Viseu tem evoluído e revela que o estágio na Alemanha é uma grande oportunidade para a equipa ficar melhor preparada para o arranque de temporada. "Temos de testar os nossos limites e estamos a fazê-lo ao sair da zona de conforto. Ter vindo para aqui foi bom para criar a união de grupo, que será importante no campeonato", explicou o central, alinhado com palavras do presidente, Mariano Maroto López.

"A partir do momento que a nossa maior figura diz que o objetivo é subir de divisão, não nos podemos propor a outra coisa. Sabemos que vai ser muito complicado, tentámos passar isso às novas caras, que nenhum jogo será fácil e só fazendo melhor que o quarto lugar da época passada, conseguiremos atingir o objetivo", projetou.