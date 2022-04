Provedor do adepto "não ouviu" insultos racistas a Sandro Cruz no Rio Ave-Benfica B

O defesa do Benfica B queixou-se de ter sido sofrido insultos racistas por parte dos adeptos do Rio Ave, no encontro que acabou com triunfo dos vilacondenses, por 2-1

O Rio Ave reagiu oficialmente pela segunda vez ao episódio que marcou o encontro com o Benfica B. Sandro Cruz queixou-se de insultos racistas, mas o Provedor do adepto, João Paulo Meneses, não se apercebeu do comportamento incorreto dos adeptos vilacondenses.

"O Provedor do Adepto do Rio Ave FC solidariza-se com o comunicado do Rio Ave FC, ontem emitido, em que, em simultâneo, se manifestava solidariedade ao jogador do SL Benfica B, alvo de insulto racista, e se clarificava que o Clube repudia, em absoluto, qualquer forma de discriminação. O Provedor, que é sobretudo um adepto, testemunha que esse comportamento indigno não pode ser associado aos rioavistas, tratando-se de uma situação claramente isolada. No local da bancada onde sempre se senta, o Provedor não ouviu nem presenciou qualquer situação como aquela que foi identificada pelo jogador do SL Benfica B. Finalmente, o Provedor entende, como o próprio Clube, que as situações em concreto devem ser não apenas condenadas mas identificadas, mas nunca generalizadas", escreveu, num texto publicado no site oficial do Rio Ave.

O defesa do Benfica B queixou-se de ter sido sofrido insultos racistas por parte dos adeptos do Rio Ave, no encontro que acabou com triunfo dos vilacondenses, por 2-1.