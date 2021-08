Thibaut Ehling com a camisola do Farense

Thibaut Ehling emprestado pelo clube francês.

O avançado Thibaut Ehling, de 20 anos, é reforço do Farense. O jogador chega por empréstimo do Lyon, ao abrigo do protocolo de cooperação existente entre os dois clubes.

Ehling chegou ao Lyon como juvenil e tem um contrato que o liga aos franceses até junho de 2024. Pode jogar em todas as posições na frente de ataque.

O contrato de empréstimo com o Farense é válido até final da época 2021/22.