Proposta para SAD da Académica conhecida em janeiro

Na Assembleia Geral realizada a 19 de Novembro, o elenco diretivo tinha anunciado a intenção de apresentar essa proposta até ao final de 2021

A Direção da Académica anunciou que será durante o mês de Janeiro que irá apresentar aos sócios uma proposta para transformação da SDUQ numa SAD.

"Considerando o que foi comunicado na AG do dia 19 de Novembro de 2021, a Direção confirma que recebeu por escrito uma proposta para transformação do modelo societário da SDUQ para SAD, na qual a AAC/OAF ficará com uma posição maioritária no capital social. Vem a Direção informar que dada a situação atual tenciona durante o mês de Janeiro apresentar a referida proposta aos sócios, uma vez que ainda não foi possível concluir todos os passos que estão a ser ultimados com o potencial parceiro", pode ler-se no comunicado.

