Proença entregou miniatura da taça de campeão da Liga SABSEG ao presidente do Rio Ave

O Rio Ave sagrou-se campeão da II Liga depois de receber e derrotar o Chaves por 3-0.

À imagem do que já tinha acontecido com Sérgio Conceição, treinador do FC Porto,Pedro Proença, presidente da Liga Portugal, entregou este domingo uma miniatura do troféu de campeão da Liga SABSEG a António Silva Campos, presidente do Rio Ave, antes da cerimónia da consagração.

Proença entregou também uma miniatura da taça a Miguel Machado, Presidente Executivo da SABSEG.

De recordar que o Rio Ave se sagrou campeão da II Liga depois de receber e derrotar o Chaves por 3-0.