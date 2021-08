Proença assinala arranque da Liga SABSEG: "Muito mais do que uma incubadora de talentos"

Liga SABSEG inicia-se este sábado, com quatro partidas.

Pedro Proença, presidente da Liga Portugal, recorreu este sábado às redes sociais para assinalar o arranque da Liga SABSEG.

"Hoje marcamos o regresso da Liga Portugal SABSEG! Esta é uma competição em que a Liga Portugal tem feito uma enorme aposta e temos muito orgulho no seu crescimento, tanto ao nível de infraestruturas como de conforto", começou por escrever.

"A Liga Portugal SABSEG é hoje muito mais do que uma incubadora de talentos que alimenta a Liga Portugal bwin, é também uma competição altamente competitiva e atrativa. No início desta época quero desejar o maior sucesso a todas as nossas sociedades desportivas!", concluiu Proença.

A II Liga inicia-se este sábado com o duelo entre Académico de Viseu e Casa Pia, agendado para as 10h45. Varzim-Chaves (14h00), FC Porto B-Trofense (18h00) e Feirense-Covilhã (19h30) são os restantes jogos do dia.