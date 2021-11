Problemas de saúde de familiar na origem da saída de Filó

O presidente do Covilhã disse ter sido "apanhado descalço", mas compreende a situação do técnico

O treinador Filipe Rocha - Filó - deixou o comando técnico do Covilhã, alegando "razões familiares". O técnico de 49 anos que chegou aos serranos no dia 20 de outubro, para substituir Wender Said, comunicou a decisão ao plantel durante a tarde e, em conferência de imprensa, ao lado do presidente do clube, disse que pensou poder "controlar as duas situações" em simultâneo, mas acrescentou não terem sido registadas melhorias no estado de saúde da filha e não ser fácil gerir o momento.

"Neste momento, sou preciso em minha casa e o futebol tem de ficar um bocadinho para trás", acentuou o técnico, que frisou estar convicto de que o Sporting da Covilhã "vai atingir os seus objetivos"

O presidente disse ter sido "apanhado descalço", mas compreende a situação do técnico: "Queremos que o "mister" resolva o problema da filha", sublinhou José Mendes, acrescentando que ainda não teve tempo para pensar em possíveis sucessores, não garantindo que no domingo, frente ao Chaves, a equipa já tenha novo treinador. .A saída acontece depois dos dois empates e duas derrotas registadas nos quatro jogos disputados no campeonato, a última no domingo, frente à Académica por 3-0. O Covilhã que não ganha há 10 jogos para a II Liga, é 14º classificado, estando a dois pontos do playof e a cinco do primeiro lugar da despromoção.