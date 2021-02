Primeiro golo de reforço de inverno do Feirense mereceu elogios vindos da Índia

Luís Machado emigrou pela primeira vez na carreira, para representar o NorthEast United e destacou o reforço de inverno do Feirense, que já começou a deixar a sua marca, ao garantir a última vitória contra o Casa Pia (1-0). Ambos trabalharam em Santa Maria da Feira na II e I Ligas...

Ao fim de 35 minutos, repartidos pelos jogos contra o Chaves, Vilafranquense e Casa Pia, Higor Platiny já fez o primeiro golo com a camisola do Feirense, neste regresso a Santa Maria da Feira, tendo sido decisivo para a última vitória, no terreno dos gansos (1-0).

Luís Machado, que já trabalhou com o avançado nos fogaceiros, na II e I Ligas, entre 2015 e 2017, avisa que este é um excelente reforço de inverno para a equipa de Filipe Rocha.

"O Platiny pode trazer ainda mais capacidade ofensiva a este Feirense. É um jogador que gosta de ter bola no pé, mas também é vertical e dentro da grande área é um goleador. Nesta fase do campeonato, é importante ser agressivo ofensivamente e ele tem essa mentalidade", revelou o extremo, que atualmente está na Índia, ao serviço do NorthEast United, onde leva sete golos em 18 jogos.

Não Perca Sporting Tiago Esgaio na mira de Rúben Amorim para o Sporting 2021/22 Em Alvalade pretende-se oferecer uma alternativa válida a Pedro Porro, à semelhança do que foi feito em janeiro com a incorporação de João Pereira, mas este poderá terminar a carreira.

Para Machado, o facto de o brasileiro, de 30 anos, ser um conhecedor do clube e da competição, onde na última subida, em 2015/16 foi o melhor marcador (18 golos) também é uma vantagem, pois não precisa de adaptação: "É um jogador com muita mística Feirense, conhece a casa e é muito acarinhado pelos adeptos. Isso vai-lhe trazer mais motivação para continuar a fazer golos, algo que ele tão bem sabe", sublinhou, acrescentando ser também um atleta importante para o coletivo: "Além do faro de golo, é muito inteligente nos movimentos e trabalha muito para a equipa."

Por fim, Luís Machado contou, que apesar de o fuso horário ser de 5H30 minutos, em relação a Portugal, ainda sente um carinho pelo Feirense e sempre que pode vê alguns jogos e está a torcer "para que o clube volte onde merece estar". Sobre a primeira experiência no estrangeiro e logo em solo asiático, o jogador de 28 anos, esclareceu que está a ser positiva.

Não Perca FC Porto Taremi para além do golo: avançado do FC Porto sempre a crescer A influência do iraniano ultrapassa o capítulo da finalização. Recupera cada vez mais bolas e nem nos rivais há um avançado tão eficaz nos duelos e na pressão.

"Tem corrido muito bem, no início foi difícil pela adaptação ao clima, com muita humidade e temperaturas elevadas. Para ser sincero fiquei bastante impressionado com a qualidade praticada nesta liga. Os jogos aqui são bastante competitivos e muito abertos, com muitas transições, mas sempre com grande intensidade de jogo", elogiou, apontando o fator mais negativo "a pandemia":

"A Liga ISL limitou o campeonato ao estado de Goa, respeitando todas as regras de segurança. Só tenho pena de não ter tido a oportunidade de jogar num estádio cheio com o apoio dos nossos adeptos, que mesmo à distância têm sido fantásticos."