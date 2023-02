Presidente do Torreense indignado com arbitragem de Cláudio Pereira

Lance do segundo golo da equipa de Jorge Costa no centro das críticas.

Bruno Vitorino, presidente do Torreense, manifestou, este sábado, "desagrado" pela "falta de qualidade e de competência" da equipa de arbitragem liderada por Cláudio Pereira, da AF Aveiro, que dirigiu o jogo em que a equipa de Torres Vedras perdeu, em casa, com o Académico de Viseu, por 1-2. Em causa está, principalmente, segundo o dirigente, o lance do segundo golo da equipa de Jorge Costa, apontado por Clóvis.

"Houve vários lances que ocorreram no jogo contra o Académico de Viseu com análises duvidosas por parte da equipa de arbitragem liderada pelo senhor Cláudio Pereira, que culminaram com o lance do segundo golo do Académico de Viseu. Além de ser precedida de uma clara falta [de Arthur Chaves] sobre o nosso guarda-redes [Vagner], que não foi assinalada e depois a bola sobra para o Clóvis que faz o golo. Este lance pôs completamente em causa a verdade desportiva e não permitiu ao Torreense pontuar neste jogo, que era o que deveria ter acontecido. Com isto, posso concluir que estiveram em campo duas equipas de muita qualidade, o Torreense e o Académico de Viseu, fizeram um excelente jogo, com um ambiente fantástico de fair-play, e houve uma equipa que fez parte do jogo, liderada pelo senhor Cláudio Pereira, que não teve qualidade nem competência para acompanhar as outras duas. Manifesto o meu total desagrado e repúdio por aquilo que aconteceu hoje, porque não foi posta em prática a verdade desportiva e, mais uma vez, pôs a nu uma grande debilidade que é a inexistência do VAR na II Liga", disse.



Exposição ao Conselho de Arbitragem?

"Naturalmente que não conseguimos reverter o que foi decidido em campo, mas depois de reunirmos vamos utilizar tudo o que estiver ao nosso alcance para manifestar o nosso descontentamento, junto das entidades competentes, tendo em conta o forte investimento que temos feito para cumprirmos os pressupostos nas competições profissionais e não vemos a andar ao mesmo ritmo nesta equipa de arbitragem".