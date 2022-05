Presidente do Rio Ave aborda regresso à Liga Bwin: "Ter os pés bem assente na terra"

Rio Ave foi recebido na autarquia de Vila do Conde

Redação com Lusa

Presidente do Rio Ave traça como objetivo "fazer uma época tranquila" na I Liga

O presidente do Rio Ave, António Silva Campos, traçou como objetivo para equipa no regresso à I Liga Bwin, na próxima temporada, "fazer uma época tranquila que dignifique Vila do Conde".

O dirigente partilhou essa ideia na receção que a Câmara Municipal promoveu ao plantel, numa homenagem e agradecimento pela subida de divisão, conquistada domingo, juntamente com o título de campeão nacional da II Liga.

"Temos de criar objetivos, retificar a nossa equipa, mas ter os pés bem assente na terra. Não vamos fazer promessas além do objetivo de fazer uma época tranquila, que dignifique o Rio Ave e Vila do Conde", partilhou o dirigente.

António Silva Campos mostrou-se orgulho de poder "assinalar a subida de divisão e o título de campeão na Câmara de Vila do Conde", mas lembrou "as dificuldades passadas pelo clube desde a descida de divisão", na época anterior.

"Foi preciso muita coragem e determinação para podermos regressar à I Liga. Toda gente dizia que este segundo escalão era terrível, um "inferno", e rapidamente percebemos isso. Só com a excelente prestação de todos no clube, especialmente os jogadores e treinadores, conseguimos o nosso objetivo", frisou o presidente do Rio Ave.