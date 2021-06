Presidente do Mafra confirma: Marcelo quer investir no clube

José Cristo revelou a O JOGO a existência de conversações com o lateral-esquerdo e com o clube Azuriz Futebol para criar uma parceria no Mafra

O site UOL Brasil avançou e O JOGO confirmou. Marcelo, lateral-esquerdo do Real Madrid, está em conversas para investir no Mafra, da Liga SABSEG, para criar uma espécie de ponte entre o Azuriz Futebol, da primeira divisão do Campeonato Paranense, e os mafrenses.

"Há aqui uma possibilidade de fazermos uma parceria com a Azuriz onde o Marcelo também está envolvido. É tudo ainda muito embrionário e nada está feito", declarou José Cristo.

O presidente do Mafra descartou, contudo, a alienação da maioria do capital social de uma eventual SAD - o Mafra é uma SDUQ - a investidores estrangeiros. "Se passarmos a SAD, será sempre com a maioria em poder do Mafra. As conversas com o Marcelo podem ajudar na vinda de jogadores e num apoio financeiro", referiu.

Todavia, o clube garante não estar necessitado de abrir o capital. "A maneira antiga de trabalhar tem funcionado bem no Mafra e vai continuar sem qualquer problema. Somos um clube sem dívidas, certinho, honesto, organizado, que paga a horas e por vezes temos visto clubes onde as coisas correm mal. Agora, se este acordo for fechado será muito bem vindo", concluiu.