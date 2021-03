Presidente do Leixões, a lutar contra um cancro, recebeu camisola das mãos do capitão do Vizela

Jorge Moreira foi diagnosticado com Linfoma de Hodgkin, como o próprio tornou público no início de março.

Antes do jogo que viria a terminar com a goleada do Vizela, por 4-0, sobre o Leixões, no Estádio do Mar, o líder da formação matosinhense, Jorge Moreira, recebeu uma camisola do emblema visitante pelas mãos do capitão Marcos Paulo.

De recordar que o presidente do Leixões está a lutar contra um cancro, Linfoma de Hodgkin, como o próprio tornou público no início de março.

A Liga Portugal fez questão de assinalar o momento nas redes sociais.

"Uma batalha que não olha a camisolas. Em tratamentos na luta contra o cancro, o presidente do Leixões, Jorge Moreira, recebeu hoje uma mensagem de FORÇA por parte do plantel do Vizela!", pode ler-se no Twitter da Liga Portugal.