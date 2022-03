Presidente da SAD do Vilafranquense: "Continuar em Vila Franca de Xira está em risco"

Fotografia: Reprodução/Facebook do Vilafranquense

Henrique Sereno, presidente da SAD do Vilafranquense

Redação com Lusa

O presidente da SAD do Vilafranquense confirmou à agência Lusa a possibilidade de realocar a SAD do clube, caso não avance a construção do estádio em Vila Franca de Xira, projeto aguardado há vários anos.

"A SAD continuar em Vila Franca de Xira está em risco", revelou Henrique Sereno, adiantando que "não tendo as condições necessárias para a prática desportiva", a SAD terá de sair da cidade.

Desde que foi promovido à Liga SABSEG, o Vilafranquense realiza os compromissos em casa no Estádio Municipal de Rio Maior, a 50 quilómetros, uma vez que o Estádio do Cevadeiro não cumpre os requisitos da Liga de Clubes para a organização de jogos na segunda divisão.

Em entrevista à Lusa, o presidente da SAD ribatejana mostra-se preocupado com o processo e deixa críticas à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira.

"O maior acionista esteve em Portugal e não pôde ser recebido pela Câmara. Houve uma chamada telefónica, mas não é a mesma coisa, daí estarmos preocupados, porque nos leva a pensar que o nosso interesse é muito, mas o do Câmara Municipal de Vila Franca de Xira não é assim tanto", aponta.

O projeto para a construção do estádio está avaliado em 2,6 milhões de euros e já foi aprovado em Assembleia Municipal, porém, continua sem resolução definitiva.

"Temos que marcar posição e esperar um parecer positivo da Câmara, porque o que mais queremos é ficar em Vila Franca de Xira e elevar o nome do clube até à I Liga portuguesa, que é esse o nosso objetivo", esclarece, notando que para o conseguir é preciso que o clube garanta a manutenção esta temporada e que disponha de um estádio, campo de treinos e instalações dignas do escalão principal.

Henrique Sereno revela também que o investimento não está em causa.

"O investidor é um grande empresário e uma pessoa muito séria, tendo comprovado isso na última época, em que o clube desceu de divisão desportivamente, mas que, por ter as contas regularizadas, acabou por ficar na II Liga", reitera.

O antigo jogador profissional reafirma que o projeto pode é avançar noutra cidade.

"O que mais me preocupa é que tal possa acontecer, mas temos esperança de que daqui a alguns dias possam existir boas novidades", antevê o dirigente, acrescentando que é fundamental que todo o processo fique acordado por escrito.

"Assim é que não podemos continuar", atira.

Henrique Sereno, presidente da SAD entre dezembro de 2019 e outubro de 2020, regressou ao emblema do Ribatejo como vice-presidente institucional, em janeiro deste ano, mas no mês seguinte assumiu a presidência, substituindo o brasileiro Elias Barquete Albarello, que teve de regressar ao Brasil por motivos pessoais.

"Deixei o Vilafranquense, porque foi um desgaste muito grande, em que foi necessário pagar as dívidas [dois milhões de euros entre estrutura, atletas, fornecedores e uma dívida de 350 mil euros do clube], e em que também estar longe da família fez-me pensar", recorda, sublinhando que neste momento não podia "virar as costas" ao clube.

O emblema de Vila Franca de Xira, que cumpre a terceira temporada consecutiva na Liga SABSEG, segue, confortavelmente, na 13ª posição do campeonato, com 31 pontos, estando bem encaminhado para carimbar a manutenção no segundo escalão.