Presidente da SAD do Leixões: "Nova época? Temos de ter em conta o processo Jogo Duplo..."

Líder máximo do futebol profissional do clube de Matosinhos concedeu uma entrevista aos canais de comunicação do clube

André Castro, presidente da SAD do Leixões, assumiu que o processo Jogo Duplo, relacionado com viciação de resultados da II Liga, em 2015/16, influenciará a preparação da equipa a cada época até que a decisão judicial final seja tomada.

Questionado, em entrevista aos canais oficiais do clube, sobre a estratégia para a próxima temporada, o dirigente afirmou: "Temos de ter em conta o processo Jogo Duplo. Enquanto essa decisão não for conhecida, podemos prometer que nenhum sócio do Leixões, com quotas em dia, pagará para ver jogos em casa [Estádio do Mar]".

O Leixões fora condenado, pelo Tribunal Central Criminal de Lisboa, em fevereiro de 2020, a dois anos de proibição de participar na Liga NOS e/ou Liga SABSEG, por cometer um crime de corrupção ativa. O emblema leixonense, punido também com uma multa avultada, recorreu da sentença.

Não obstante o desfecho do processo judicial Jogo Duplo, que contém um total de 27 arguidos, André Castro detalhou que a SAD matosinhense pretende a reaproximação do clube com a massa popular da cidade e que vai criar novos departamentos.

"Estamos a desenvolver um projeto para fazer com que Matosinhos seja sinónimo de Leixões e vice-versa. Voltar a aproximar o clube da cidade, escolas, instituições, etc. Estamos, também, a trabalhar na criação de um órgão consultivo com várias figuras da cidade e do Leixões, bem com um de mística. Teremos de voltar a ser a bandeira da cidade", afirmou.

Acerca da remodelação do Estádio do Mar, cujas obras - ainda em curso e feitas por duas empreitadas municipais - estiveram envoltas em controvérsia e sob críticas dos adeptos, pela demolição de uma bancada, o presidente da SAD evidenciou preocupação, mas garantiu evolução.

"Vejo com alguma apreensão. Percebemos o projeto imediato, que passa pela construção de uma nova bancada, mas, no nosso entender, o problema dos clubes é pensar no imediato e não a longo a prazo. (...) Estamos a ultimar um projeto que poderá ser o futuro do Leixões. (...) Temos vindo a desenvolver algo em que estará em causa a sustentabilidade e o futuro dos próximos 50 anos do Leixões", disse.

Na mesma entrevista aos canais oficiais do clube de Matosinhos, André Castro confirmou que José Mota, treinador da equipa principal, chegado a meio da época finda, vai continuar, pese o encargo monetário para, no comando técnico.

"Contratamos um treinador que é incomportável para o Leixões em termos financeiros, mas sabíamos a história e a competência dele. Vai continuar connosco, dentro da nossa realidade orçamental e sem colocar em causa o futuro", concluiu.

José Mota, de 57 anos pela segunda vez na carreira a orientar os bebés do mar, tem um contrato válido com a SAD do Leixões até ao final da próxima temporada desportiva.