Presidente da SAD do Farense explica contratação de José Mota: "Era urgente"

João Rodrigues, presidente da SAD do Farense, congratula-se pela contratação de José Mota para assumir o comando técnico dos algarvios.

Com uma publicação nas redes sociais, o presidente da SAD do Farense, João Rodrigues, mostrou-se satisfeito pela contratação de José Mota, frisando que "é um grande prazer apresentar um dos melhores treinadores portugueses à frente da equipa técnica do Farense".

"José Mota tem um currículo impressionante com quatro subidas à Primeira Liga/ 1.ª Divisão, só suplantado pelo saudoso Vítor Oliveira", acrescenta.

"Infelizmente, a nossa equipa entrou numa fase extremamente negativa, com 4 derrotas em 6 jogos. E em 14 jogos, 7 derrotas! A mudança era urgente porque não podíamos deixar esta tendência negativa continuar, em que perdemos uma vantagem de 7 pontos para 1 ponto. O Farense é a nossa única paixão e prioridade. Tudo faremos para apoiar todos os que estiverem a lutar pelo sucesso do Farense", pode-se ler na página oficial do clube algarvio.