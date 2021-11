Presidente da Académica internado com "problema do foro neurológico"

Clube emitiu comunicado para justificar ausência de Pero Roxo da Assembleia Geral desta sexta-feira.

Pedro Roxo, presidente da Académica, está internado desde quarta-feira no Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra com "um problema do foro neurológico", anunciou o clube em comunicado oficial, que justifica a ausência do dirigente máximo da Assembleia Geral desta sexta-feira.

"(...) Na passada quarta-feira o Presidente deu entrada nas urgências do CHUC, com um problema do foro neurológico, sendo que, à data, existia a expectativa de ser submetido a um tratamento simples e de ter alta no dia seguinte, ou no dia subsequente. Acontece que a situação não terá sofrido, entretanto, evolução favorável, pelo que hoje [sexta-feira], pelas 17h00 horas, lhe foi comunicado pela equipa médica do serviço de Neurologia, que não teria alta e que teria de submeter-se a outros tratamentos nos próximos dias", pode ler-se no comunicado emitido pela Briosa.

As intervenções planeadas por Pedro Roxo serão feitas pelo vice-presidente da Académica, Gustavo Mota.

Leia o comunicado da Académica na íntegra:

"Serve o presente para informar todos os associados da Académica, da ausência do Presidente da Direção, Pedro Roxo, da Assembleia Geral desta noite, na qual não marcará infelizmente, presença, por imponderáveis motivos de saúde.

Com efeito, na passada quarta-feira o Presidente deu entrada nas urgências do CHUC, com um problema do foro neurológico, sendo que, à data, existia a expectativa de ser submetido a um tratamento simples e de ter alta no dia seguinte, ou no dia subsequente.

Acontece que a situação não terá sofrido, entretanto, evolução favorável, pelo que hoje [sexta-feira], pelas 17h00 horas, lhe foi comunicado pela equipa médica do serviço de Neurologia, que não teria alta e que teria de submeter-se a outros tratamentos nos próximos dias.

Face à situação, o Presidente comunicou à Mesa da Assembleia Geral o seu impedimento, mas também a sua vontade de que a AG, ainda assim, se realizasse, face ao delicado momento que a Académica atravessa.

Mais informou o Presidente, delegar a leitura das duas intervenções que preparara para a AG, no vice-presidente Gustavo Mota.

Solicitou ainda o Presidente, à Mesa da AG, que fossem apresentadas as suas desculpas aos associados presentes, afirmando-se convicto de que todas as questões suscitadas pela Assembleia serão esclarecidas pela Direção, na qual confia plenamente, apesar da sua ausência."