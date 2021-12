"Prémios só têm valor se todo o grupo fizer um trabalho fantástico"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Ricardo Batista e Vasco Fernandes foram protagonistas da prestação defensiva digna de registo do Casa Pia na Liga SABSEG entre outubro e novembro: dois golos sofridos em seis jogos

Eleitos os melhores guarda-redes e defesa da Liga SABSEG entre outubro e novembro, Ricardo Batista e Vasco Fernandes, respetivos guardião e central da equipa do Casa Pia, sublinharam, além do sentimento distinto, que os prémios individuais foram fruto da influência coletiva no desempenho de cada um.

"Estou muito contente e orgulhoso. É um prémio do trabalho, sacrifício e da resiliência. Estes prémios só têm valor se todo um grupo de jogadores fizer um trabalho fantástico, neste caso, defensivamente", afirmou Vasco Fernandes, que superou a concorrência de Tomás Araújo (Benfica B) e de Capela (Penafiel).

"É sempre motivador ser reconhecido e é uma honra receber este prémio. Agradeço aos meus colegas, ao treinador de guarda-redes e aos outros dois guarda-redes, porque foram muito importantes", referiu, por sua vez, Ricardo Silva, classificado à frente de Caio Secco (Penafiel) e de Miguel Santos (Mafra).

Preponderantes, Vasco Fernandes e Ricardo Batista foram totalistas nos seis jogos do Casa Pia, entre outubro e novembro, nos quais ficaram invictos ao vencer quatro e empatar dois. Além disso, a prestação defensiva em frente à baliza foi digna de registo: a equipa de Pina Manique consentiu apenas dois golos aos rivais.