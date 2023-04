Pontaria desafinada: FC Porto B e Moreirense não vão além do empate

FC Porto B e Moreirense pouco eficazes não conseguem evitar o nulo

FC Porto B e Moreirense empataram, por 0-0, em partida da 29.ª jornada da II Liga , onde as duas equipas, apesar de criarem várias oportunidades para marcar, revelaram dificuldades na altura da finalização.

Os minhotos, que foram mais acutilantes no primeiro, mas sem pontaria afinada, não conseguiram manter o ritmo na etapa complementar, permitindo aos 'dragões', mais fortes no contra-ataque, serem mais espeditos na etapa complementar, mas também com pechas na definição final.

Com este resultado, o Moreirense, que só tem uma vitória nos últimos quatro jogos, perde alguma vantagem na sua liderança do campeonato, somando agora 64 pontos, mais oito que o segundo classificado Estrela da Amadora.

Já o FC Porto B, que vinha de uma derrota no terreno do Feirense, segue tranquilo no sétimo lugar, agora com 41 pontos.

Jogo no Estádio Luís Filipe Menezes, em Vila Nova de Gaia.

FC Porto B - Moreirense, 0-0.

Ao intervalo: 0-0.

- FC Porto B: Francisco Meixedo, Rodrigo Conceição (Martim Fernandes, 88), João Marcelo, Zé Pedro, João Mendes, Bruno Costa, Rodrigo Fernandes, Marcus Abraham (Rodrigo Ferreira, 72), Vasco Sousa (Samba Koné, 72), Gonçalo Borges (Nilton Varela, 88) e Wendel Silva.

(Suplentes: Ivan Cardoso, Romain Correira, Samba Kone, Martim Fernandes, Sidnei Tavares, Rodrigo Ferreira, Rui Monteiro, Luan Brito e Nilton Varela).

Treinador: António Folha.

- Moreirense: Kewin Silva, David Bruno, Rafael Santos, Hugo Gomes, Pedro Amador, Ofori, Gonçalo Franco (Pedro Aparício, 71), Kodisang (Walterson, 71), Alan (Soriano Mané, 85), João Camacho (Madson Monteiro, 46) e Platiny (André Luís, 63).

(Suplentes: Ricardo Silva, Walterson, André Luís, Pedro Aparício, Luís Rocha, Soriano Mané, Frimpong, Madson Monteiro e Victor Garcia).

Treinador: Filipe Martins.

Árbitro: Hélder Carvalho (Santarém).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para João Camacho (41) e André Luís (80). Cartão vermelho direito para Ricardo Silva (81, no banco).