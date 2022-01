Plantel do Varzim entra em isolamento profilático e jogo com o Farense é adiado

Informação dada esta quarta-feira pela Liga.

O encontro entre Varzim e Farense, agendado para a tarde desta quarta-feira (15h30), foi adiado, informou a Liga Portugal.

Em causa o isolamento profilático determinado à formação poveira pelo Delegado de Saúde do ACES Póvoa de Varzim-Vila do Conde.

A nova data para o jogo que estava agendado para esta quarta-feira, referente à 16ª jornada da Liga SABSEG, ainda não foi definida.

"As autoridades de saúde na pessoa do Sr. Delegado de Saúde do ACES Póvoa de Varzim-Vila do Conde, Dr. António Monteiro, determinaram "isolamento profilático/quarentena que abrange os atletas e staff contactos de risco, por 7 dias a partir do último caso/data de último contacto com a equipa: 11/01/2022: 12/01/2022 a 18/01/2022" e complementa a determinação dando nota da "suspensão dos jogos no período de quarentena, considerando que apenas dispõe de 9 jogadores e que a quarentena afecta também, o staff técnico"", pode ler-se no comunicado da Liga.