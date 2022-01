Plantel do Rio Ave está em isolamento e jogo com o Chaves é adiado

A partida, que se realizará no reduto do Chaves, ficou marcada para as 18h00 do dia 10 de fevereiro.

O jogo entre o Chaves e Rio Ave, da 17.ª jornada II Liga, que estava agendado para sábado, foi remarcado para 10 de fevereiro, informou esta terça-feira a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

O motivo para o adiamento, segundo apurou a agência Lusa junto de fonte do Rio Ave, prende-se com o facto do plantel vila-condense estar em isolamento, devido ao surto de covid-19 que afeta o plantel, até este sábado (8 de janeiro), dia em que estava agendado o embate com os flavienses.

Assim, a partida, que se realiza no reduto do Chaves, ficou marcada para as 18h00 do dia 10 de fevereiro

Quanto ao jogo da jornada anterior, frente ao Covilhã, que se devia ter realizado a 31 de dezembro do ano passado, em Vila do Conde, mas foi também adiado devido ao surto de covid-19 no plantel do Rio Ave, foi remarcada pela LPFP para 2 de fevereiro, às 17h00.