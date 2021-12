Plantel do Rio Ave em isolamento e jogo com o Covilhã adiado

Equipa de Vila do Conde a contas com um surto de covid-19.

A Liga informou que o encontro entre Rio Ave e Covilhã, agendado para as 17h00 de sexta-feira e referente à jornada 16 da Liga SABSEG, foi adiado. A formação de Vila do Conde está a contas com um surto de covid-19 e irá cumprir isolamento.

"O Rio Ave FC - SC Covilhã, jogo da 16.ª jornada da Liga Portugal SABSEG, foi adiado, por indicação do Delegado de Saúde da Póvoa de Varzim-Vila do Conde, que colocou todo o plantel vilacondense em isolamento profilático. O encontro, de resto, será reagendado em data e hora a determinar", informou o organismo.

Recorde-se que o Covilhã tinha rejeitado o adiamento do encontro, o que motivou na altura críticas por parte do emblema de Vila do Conde.