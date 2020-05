Plantel do Feirense critica comunicado do Sindicato de Jogadores

Os futebolistas do Feirense, um dos clubes afetados pela decisão de não reatar a II Liga - ao contrário do que sucederá com I Liga e Taça de Portugal - não gostaram do comunicado do Sindicato de Jogadores

O comunicado do Sindicato de Jogadores não parece ter sido bem recebido por todos, a começar por alguns futebolistas da II Liga. O exemplo público disso é o Feirense, cujo plantel emitiu uma nota na qual são claros na crítica à postura do organismo presidido por Joaquim Evangelista: "Os jogadores da equipa principal do Clube Desportivo Feirense - Futebol, SAD vêm por este meio esclarecer que não se revêm no comunicado hoje publicado pelo Sindicato de Jogadores (SJ)", pode ler-se a abrir o texto.

Concordando que os salários - e o que sucederá com eles a partir de agora - também os preocupa, os futebolistas do clube de Santa Maria da Feira esperavam outra posição do sindicato. "A questão salarial é importante e preocupa-nos a todos, mas, os nossos capitães, demonstraram ao presidente do SJ a necessidade de tornar pública a nossa indignação face ao diferente tratamento que existiu entre a Liga NOS e a Liga Pro, algo que foi esquecido no comunicado do SJ", acrescentaram-

Comunicado plantel CD Feirense

Somos profissionais e queríamos ter as mesmas oportunidades de terminar o nosso campeonato como terão os nossos colegas da Liga NOS.

A Liga preparou um plano de retoma para as duas divisões profissionais, todos os clubes contribuíram e concordaram com ele. Cabia à organização que rege o futebol no nosso país, em conjunto com a Direção Geral de Saúde, ajudar os clubes para que fossem cumpridas todas as condições para se concluir a Liga Pro. A decisão ontem tomada pelo Governo deixou os jogadores profissionais do CD Feirense indignados e com um sentimento de discriminação."