Permanência na Liga SABSEG: Nacional tem destino nas mãos, Trofense só sonha com play-off

Derradeira ronda irá decidir quem acompanha o Covilhá até à Liga 3 e quem segue para o play-off.

O Nacional venceu este domingo em casa do Estrela da Amadora, por um golo sem resposta, e deu um passo importante para garantir a permanência na Liga SABSEG. A formação madeirense parte para a última jornada, na qual recebe o Académico de Viseu, sem depender de terceiros para assegurar a permanência.

O pior que pode acontecer ao Nacional é ficar no lugar do play-off, a ser disputado com Länk Vilaverdense ou Braga B, e isso só acontece se perder ou empatar e a B SAD vencer em casa do Vilafranquense.

Em pior situação está o Trofense, no 17.º lugar, de descida direta, com 32 pontos. Na última jornada, frente ao Mafra, em casa, está obrigado a vencer e esperar que a B SAD, com 34, não some os três pontos para chegar ao play-off. A permanência direta está fora de hipótese.