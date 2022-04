Penálti de Aziz garante vitória e liderança do Rio Ave

Casa Pia ainda não jogou esta jornada, mas o Rio Ave venceu e vai manter o primerio lugar.

O Rio Ave venceu este sábado o Trofense, por 1-0, em partida da 28.ª jornada da Liga SABSEG, decidida com um golo solitário de Aziz, de grande penalidade, que mantém os vila-condenses na liderança do campeonato.

O avançado ganês, melhor marcador do conjunto da foz do Ave, não desperdiçou a cobrança de um castigo máximo, por uma alegada falta de Caio Marcelo sobre Gabrielzinho, para aos 35 minutos desenhar a vitória da equipa.

O Rio Ave, que somou o quinto triunfo consecutivo, mantém-se, assim, no primeiro lugar, agora com 57 pontos, enquanto o Trofense, que não vence há nove jogos, fica no 14.º posto, com 28.

Os vila-condenses impuseram cedo um ascendente territorial, acompanhado das primeiras ameaças, ainda antes do quarto de hora, num cabeceamento de Aziz e num remate de Costinha.

O Trofense, apesar da postura mais recuada, ia controlando os ímpetos do adversário, criando uma barreira eficaz, mas que lhe condicionava o esforço ofensivo, porque apesar de desenhar algumas aproximações à baliza contrária, sentia dificuldades no último passe.

O Rio Ave, mais acutilante no ataque, ia intensificando o 'poder de fogo', com mais um par de remates de Vítor Gomes e Pedro Mendes, mas só depois da meia hora, e de bola parada, conseguiu desbloquear o marcador.

Foi numa tremenda arrancada, desde o meio-campo, de Gabrielzinho, que tinha sido lançado no jogo para render o lesionado Olinga, com o brasileiro ser travado por um alegado toque de Caio Marcelo, já na área Trofense, que o árbitro sancionou com grande penalidade.

Na cobrança do castigo, já aos 35 minutos, Aziz não desperdiçou a oportunidade, fazendo o 14.º golo da temporada, e cravando a vantagem do Rio Ave ao intervalo.

O reatamento devolveu um Trofense bem mais acutilante a explorar o seu jogo ofensivo, mas, apesar da maior presença na área contrária, voltava a mostrar debilidades na definição final, não conseguido assustar, verdadeiramente, o adversário.

O Rio Ave, percebendo a maior dinâmica dos visitantes, mostrava-se mais contido, tentando solucionar as questões defensivas, para, depois, explorar o contra-ataque, embora sem a mesma capacidade no remate.

Nesta toada, os melhores lances de golo só surgiram na parte final, primeiro para o Trofense, num desvio acrobático às malhas laterais da baliza vila-condenses, e já aos 82, para o Rio Ave, num tiro de Ronan, que saiu por cima, mantendo o 1-0 até ao final.

Jogo no Estádio do Rio Ave FC, em Vila do Conde

Rio Ave - Trofense, 1-0.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Aziz, 35 minutos (grande penalidade).

Equipas:

- Rio Ave: Jhonatan, Costinha, Aderllan Santos, Renato Pantalon, Pedro Amaral, Vítor Gomes (Ukra, 79), Joca (Zé Manuel, 62), Guga, Fabrice Olinga (Gabrielzinho, 23), Aziz (Ronan, 78) e Pedro Mendes (Amine, 78).

(Suplentes: Léo Vieira, Hugo Gomes, Ronan, Amine, Sylla, Ukra, João Graça, Zé Manuel e Gabrielzinho).

Treinador: Luís Freire.

- Trofense: Rodrigo, Tito Júnior (Gustavo Furtado, 86), Caio Marcelo, João Paulo, Simão Martins (Tiago André, 46), Vasco Rocha, Matheus Índio (Diedhiou, 77), Beni (Keffel, 46), Bruno Almeida, Achouri e Bechou (Capita, 56).

(Suplentes: Vítor São Bento, Mutsinzi, Capita, Andrezinho, Daniel Liberal, Diedhiou, Gustavo Furtado, Tiago André e Keffel).

Treinador: Francisco Chaló.

Árbitro: Nuno Almeida (AF Algarve).

Ação disciplinar: Cartão amarelo Pedro Mendes (71), Tiago André (74) e Caio Marcelo (82).

Assistência: Cerca de 1.000 espectadores.