Penálti aos 90 minutos vale empate ao Tondela na receção ao Torreense

Tondela segue na 10.ª posição, com 29 pontos, mais um do que o Torreense, que está um lugar abaixo.

Uma grande penalidade aos 90 minutos permitiu este sábado ao Tondela empatar em casa com o Torreense (1-1), em jogo da 23.ª jornada da II Liga.

João Vieira inaugurou o marcador aos 41 minutos e Rafael Barbosa, numa grande penalidade marcada aos 90, empatou o jogo e evitou a derrota do Tondela, que segue na 10.ª posição, com 29 pontos, mais um do que o Torreense, que está um lugar abaixo.

Jogo realizado no Estádio João Cardoso, Tondela, Viseu.

Tondela - Torreense: 1-1.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, João Vieira, 41 minutos.

1-1, Rafael Barbosa, 90 (grande penalidade).

Equipas:

Tondela: Babacar Niasse, Manu Hernando (Betel Munhungo, 90+4), Jota, Marcelo Alves (Tomislav Strkalj, 46), Ricardo Alves, Naoufel Khacef, Bebeto, Rafael Barbosa, Tiago Almeida (Bruno Cuba, 83), Telmo Arcanjo e Daniel dos Anjos (Rúben Fonseca, 76).

(Suplentes: Philip Tear, Joel Sousa, Rafael Alcobia, Dário Miranda, Bruno Cuba, Rodrigo Fajardo, Rúben Fonseca, Betel Munhungo e Tomislav Strkalj).

Treinador: Tozé Marreco.

Torreense: Vágner, Nuno Campos, João Afonso, Gustavo Marques, Simão Rocha, Cícero Alves, João Lameira (Neneco Rentaria, 90+3), Diego Raposo (Renato Santos, 67), Frédéric Maciel (Jovan Lukic, 73), Patrick Fernandes (Juan Balanta, 72) e João Vieira (Harramiz, 67).

(Suplentes: Carlos Henriques, Santiago Godoy, João Paulo, Juan Balanta, Neneco Renteria, Harramiz, Renato Santos e Jovan Lukic).

Treinador: Pedro Moreira.

Árbitro: Vítor Ferreira (AF Braga).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Bebeto (39), Jota (45+2), Simão Rocha (79), João Lameira (84), Naoufel Khacef (85) e Cícero Alves (87).

Assistência: 972 espectadores.