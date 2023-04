Penafiel volta a ganhar e aumenta a aflição do Nacional

Com este triunfo, o Penafiel subiu dois lugares e isolou-se no 11.º posto, com 35 pontos, enquanto o Nacional mantém o 15.º lugar, com 28.

O Penafiel quebrou um ciclo de cinco jogos sem ganhar na II Liga SABSEG, ao vencer na receção ao aflito Nacional, por 3-0, com golos de Roberto, Feliz e Adílio, a seis jornadas do fim.

A vitória dos rubro-negros na 28.ª jornada não merece contestação e deixou a equipa duriense mais próxima da desejada permanência, num jogo sofrível, face a um Nacional ainda a digerir a goleada a meio da semana com o Braga (5-0), para as meias finais da Taça de Portugal, e apenas um ponto acima da zona de play-off.

Com este triunfo, o Penafiel subiu dois lugares e isolou-se no 11.º posto, com 35 pontos, enquanto o Nacional mantém o 15.º lugar, com 28.

Jogo no Estádio Municipal 25 de Abril, em Penafiel.

Penafiel - Nacional, 3-0.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Roberto, 45+1 minutos.

2-0, Feliz, 70.

3-0, Adílio Santos, 79.

- Penafiel: Filipe Ferreira, Rúben Freitas, Filipe Cardoso, João Miguel, Simãozinho (Bruno Pereira, 86), Reko, Vasco Braga, Feliz (João Oliveira, 81), Adriano Castanheira (Rodrigo Valente, 81), Adílio Santos (Édi Semedo, 81) e Roberto (Silvério, 70).

(Suplentes: Nuno Macedo, Silvério, Lucas Tagliapietra, Bruno Pereira, Afonso Figueiredo, João Oliveira, Rodrigo Valente, Édi Semedo e Leandro Tipote).

Treinador: Hélder Cristóvão.

- Nacional: Lucas França, João Aurélio (Rúben Macedo, 73), Clayton, Rafael Vieira, José Gomes, Danilovic (Luís Esteves, 46), Sérgio Marakis (Jota, 85), Dudu (Witi, 59), Carlos Daniel, Pipe Gómez (Bruno Gomes, 73) e Zé Manuel.

(Suplentes: Rui Encarnação, Paulo Vítor, André Sousa, Witi, Jota, Luís Esteves, Rúben Macedo e Bruno Gomes).

Treinador: Filipe Cândido.

Árbitro: Iancu Vasilica (AF Vila Real).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Feliz (63).