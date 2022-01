Penafiel vence Vilafranquense num jogo com chuva de golos

Triunfo da equipa de Filipe Rocha por 4-3.

Um golo de Lucas Tagliapietra, aos 90 minutos, garantiu uma difícil vitória do Penafiel na receção ao Vilafranquense, por 4-3, na 18.ª jornada da Liga SABSEG, num jogo emocionante e com alternâncias no marcador.

Com este triunfo, o primeiro de Filipe Rocha no comando técnico, o Penafiel ascendeu provisoriamente ao sétimo lugar, com 27 pontos, enquanto o Vilafranquense segurou por agora o 13.º posto, com 19.

Os forasteiros mostraram melhor entrosamento, mas os locais responderam com a qualidade individual, bem potenciada em posse e, especialmente, no processo ofensivo, numa primeira parte movimentada, com golos e alternância no marcador.

O Penafiel adiantou-se cedo, aos nove minutos, no lance seguinte à primeira ameaça séria de golo no jogo, protagonizada por Bernardo Martins, para o Vilafranquense, num passe longo de Lucas para as costas da defesa, com Feliz a receber e a rematar cruzado.

Do outro lado do campo, Caio Secco começava a destacar-se, com intervenções seguras, mas nada pôde fazer face a Fati, que "bisou" num curto espaço de tempo, aos 30 e 32 minutos, primeiro de cabeça e a seguir com um remate de fora da área de levantar qualquer estádio, nos dois momentos assistido pelo lateral Edu Machado.

A vantagem do Vilafranquense durou pouco, porque o Penafiel logo chegaria ao empate, num autogolo de Marcos Valente, na sequência de um remate de Robinho.

A estratégia do Penafiel de explorar os passes longos voltaria a resultar no recomeço do jogo, com Vasco Braga, já em campo, a lançar Roberto, que dominou a bola e rematou na passada, devolvendo a vantagem no marcador aos locais, bem mais coesos a defender no segundo tempo.

A exceção valeu novo empate ao Vilafranquense, aos 80 minutos, num cabeceamento de Nené, mal anulado pela defesa, após canto, mas o Penafiel logrou resgatar o triunfo também de canto e de cabeça, por Lucas, uma das figuras do encontro.

Jogo no Estádio 25 de Abril, em Penafiel.

Penafiel - Vilafranquense, 4-3.

Ao intervalo: 2-2.

Marcadores:

1-0, Feliz Vaz, 09 minutos.

1-1, Ença Fati, 30.

1-2, Ença Fati, 32.

2-2, Marcos Valente, 34(própria baliza).

3-2, Roberto, 48.

3-3, Nené, 80.

4-3, Lucas Tagliapietra, 90.

Equipas:

- Penafiel: Caio Secco, Vitinha, Gonçalo Loureiro, Lucas Tagliapietra, Ruca, Capela, João Amorim (Vasco Braga, 46), Feliz Vaz (Rui Pedro, 83), David Caiado (Leandro Teixeira, 72), Robinho (Édi Semedo, 72) e Roberto (Ronaldo Tavares, 78).

(Suplentes: Nuno Macedo, Filipe Ferreira, Leandro Teixeira, Simãozinho, Vasco Braga, Édi Semedo, Rui Pedro e Ronaldo Tavares).

Treinador: Filipe Rocha.

- Vilafranquense: Adriano Facchini, Jules Mendy, Marcos Valente (Balla Sangaré, 54), Gabriel Pereira, Edu Machado, Léo Cordeiro, Jaquité (André Ceitil, 81), Léo Bahia (Eric Veiga, 81), Ença Fati, Nené e Bernardo Martins (Umaro Baldé, 67).

(Suplentes: Suan Besic, Deyvison, Eric Veiga, André Ceitil, Balla Sangaré e Umaro Baldé).

Treinador: Filipe Gouveia.

Árbitro: Hélder Carvalho (AF Santarém).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Roberto (47), Marcos Valente (51), Jaquité (62), Vasco Braga (90+3), André Ceitil (90+4) e Eric Veiga (90+9).

Assistência: Cerca de 500 espetadores.