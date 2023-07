Penafiel vence Vila Meã em encontro de preparação

Redação com Lusa

O Penafiel venceu, esta quarta-feira, o Vila Meã, por 2-0, com golos apontados por Robinho e Jota Silva, naquela que foi a reação à eliminação precoce na Taça da Liga, diante do Nacional, no passado sábado.

Em partida realizada no Estádio Municipal Vila Meã, o conjunto da II Liga superiorizou-se ao adversário do Campeonato de Portugal, encontro que foi, até à data, o último de preparação agendado por parte dos rubro negros.

O extremo Robinho, que recentemente renovou por mais duas temporadas com a equipa duriense, inaugurou o marcador, com a contratação Jota Silva, proveniente do Beira-Mar, a fechar a contagem do marcador.

Com um plantel praticamente remodelado, com 14 reforços, maioritariamente jovens e provenientes de escalões inferiores, o Penafiel procurou adaptar-se rapidamente aos novos elementos, enquanto somou uma vitória, um empate e uma derrota, em três jogos particulares disputados.

No arranque oficial da época 2023/2024, a contar para a primeira fase da Taça da Liga, a formação de Hélder Cristóvão viu-se derrotada na deslocação à Madeira, para defrontar o Nacional, tendo perdido por 5-3 nas grandes penalidades, após ter-se verificado uma igualdade a zero no período regulamentar.

O Penafiel estreia-se no segundo escalão do futebol português a 13 de agosto, com uma receção ao Leixões.