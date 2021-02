Penafiel tem um total de 14 infetados por covid-19

São 12 casos positivos de covid-19 no plantel de futebol.

O Penafiel tem 12 casos positivos de covid-19 no plantel de futebol, de um total de 14 infetados, e todos os restantes foram colocados em isolamento profilático, informou esta terça-feira, em comunicado, o clube da II Liga.

"Todos os elementos positivos - 12 elementos do plantel, um da equipa técnica e um do staff de apoio - estão bem, apesar de sintomáticos, e a ser acompanhados pelo departamento clínico do Futebol Clube de Penafiel SAD e autoridades de saúde", informa o emblema penafidelense.

No seguimento dos resultados apurados na segunda-feira, "a delegação de saúde determinou o isolamento profilático de todos os restantes elementos do plantel, da equipa técnica e do staff de apoio".

"Os nossos comportamentos foram sempre os mais responsáveis e corretos e continuarão a ser no presente e no futuro, com o cumprimento rigoroso do isolamento agora decretado e com a retoma responsável com comportamentos corretos, que é comum a todo o futebol profissional", pode ler-se ainda no comunicado partilhado pelo Penafiel nas suas redes sociais.

Como consequência imediata deste surto ativo de covid-19 no plantel, o jogo com o Covilhã, na quarta-feira, já não se vai realizar e o mesmo deverá acontecer na jornada seguinte, na receção à Oliveirense, em jogo marcado para o próximo dia 8.