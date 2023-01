Penafiel rescinde contrato com treinador Filipe Rocha

Ao cabo de 18 jornadas do campeonato, o Penafiel segue na 12ª posição, com 22 pontos

Horas depois da derrota, por 2-1, em casa do Leixões, o Penafiel anunciou a saída do treinador Filipe Rocha. "A administração do Futebol Clube Penafiel chegou a acordo para a rescisão do contrato do Treinador Filipe Rocha, bem como da sua equipa técnica", refere a nota da comunicação do clube da II Liga SABSEG.

Ao cabo de 18 jornadas do campeonato, o Penafiel segue na 12ª posição, com 22 pontos, os mesmos que passou a somar o adversário deste domingo.