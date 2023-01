Penafiel regressa às vitórias e ultrapassa Tondela na Liga SABSEG

Redação com Lusa

Édi Semedo foi o autor do único golo da partida.

Édi Semedo deu esta segunda-feira três pontos ao Penafiel, ao marcar o único golo da partida em casa do Tondela, no jogo que fechou a 15.ª jornada da Liga SABSEG.

Édi Semedo foi o autor do único golo da partida, aos três minutos, que permitiu ao Penafiel conquistar três pontos em casa do Tondela e ultrapassar os auriverdes na tabela classificativa da II Liga.

Apesar de o Tondela ter chegado primeiro à baliza adversária, através de um remate sem qualquer perigo, foi o Penafiel quem inaugurou o marcador, aos três minutos, num remate de Édi Semedo.

A formação de Tozé Marreco tentou reagir ao golo, com Daniel dos Anjos a desperdiçar a posição dos companheiros em frente à baliza aberta do Penafiel e a rematar à queima-roupa ao corpo de Filipe Ferreira, no lado esquerdo da baliza.

O Penafiel acabou por ir dominando o jogo, não permitindo ao Tondela avançar em campo até aos 26 minutos, altura em que a equipa da casa voltou a provocar um momento tenso junto da baliza adversária, na marcação de um livre por Telmo Arcanjo.

Um lance que marcou outra dinâmica em campo por parte do Tondela, que começou a dominar o jogo e a não permitir que a formação de Filipe Rocha avançasse do seu meio campo até ao final da primeira parte.

Neste tempo, Rafael Barbosa (30') atirou junto à barra e, no último minuto, Telmo Arcanjo cabeceou rente ao poste direito, e, na única vez em que o Penafiel chegou à frente, ainda na primeira parte, foi para um remate de Roberto (40') direto às mãos de Babacar Niasse.

Na segunda parte, as duas formações foram mais equilibradas, e procuraram o golo, com destaque para o pontapé de Roberto (49'), que Babacar Niasse segurou, e para o cabeceamento de Tomislav Strkalj, que raspou o poste direito da baliza de Filipe Ferreira.

Na procura da igualdade, o Tondela foi a equipa que mais pressionou nos últimos minutos, com todas as tentativas a saírem ao lado ou a acabarem nas mãos de Filipe Ferreira, tendo desperdiçado ainda a última oportunidade no último minuto de compensação ao falhar um livre.

Apesar dos cartões terem sido mais exibidos na segunda parte do que na primeira, o árbitro, Rui Costa levantou, aos 26 minutos, a cartolina vermelha junto do banco do Tondela, dirigido ao treinador de guarda-redes, João Sacramento.

Com esta vitória, o Penafiel subiu para a nona posição com 21 pontos e o Tondela caiu para o 11.º lugar com os mesmos 19 pontos, no jogo que fechou a 15.ª jornada da Liga SABSEG.