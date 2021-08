Último lance da primeira parte decidiu o jogo entre Penafiel e Casa Pia

Redação com Lusa

Capela anotou, de cabeça, o único golo do encontro e deu a vitória ao Penafiel.

Um eficaz Penafiel venceu este sábado na receção a um perdulário Casa Pia por 1-0, em jogo da terceira jornada da Liga SABSEG decidido no último lance da primeira parte.

Capela anotou, de cabeça, o único golo do encontro, oferecendo um triunfo algo lisonjeiro para o Penafiel, em função, sobretudo, da melhor primeira parte do Casa Pia, uma equipa demasiado perdulária na finalização.

As duas equipas vinham de resultados distintos (Penafiel perdeu e Casa Pia ganhou) e foram a jogo apostadas em somar pontos, numa primeira parte superior do Casa Pia.

A pressão individual e coletiva dos "gansos" conseguia tirar o espaço e o tempo que os locais gostam e precisam para jogar, capitalizando ainda as transições rápidas e os espaços entre os setores contrários para criarem perigo.

Banjaqui, aos sete minutos, João Vieira, aos 26, Kelechi, logo a seguir, e Vasco Fernandes, aos 39, podiam ter marcado para o Casa Pia, que ainda viu o guarda-redes Caio Secco negar o golo a Godwin, aos 42, após uma recuperação de bola no meio-campo contrário.

Bem menos perigoso do que o habitual, o Penafiel acabou por ser feliz nos descontos e ganhou vantagem no marcador, por Capela, de cabeça, a corresponder a um livre cobrado "a régua e esquadro" por Bruno César.

Em vantagem no marcador, o Penafiel concedeu mais iniciativa ao Casa Pia e tranquilizou, num segundo tempo com mais paragens e menos oportunidades de golo. Ainda assim, os melhores lances pertenceram aos "gansos", num final de jogo emocionante.

Com este triunfo, o Penafiel passou a somar seis pontos e está entre as melhores equipas do campeonato, enquanto o Casa Pia mantém os três e caiu para a segunda metade da tabela.

Jogo no Estádio 25 de Abril, em Penafiel.

Penafiel - Casa Pia, 1-0.

Ao intervalo: 1-0.

Marcador:

1-0, Capela, 45+2 minutos.

Equipas:

- Penafiel: Caio Secco, Edson Farias, Capela, Silvério, Lucas Tagliapietra (Leandro Teixeira, 64), Simãozinho, João Amorim, David Caiado (Feliz Vaz, 46), Bruno César (Zé Valente, 64), Rui Pedro (Robinho, 71) e Roberto (Ronaldo Tavares, 64).

(Suplentes: Filipe Ferreira, Leandro Teixeira, Ruca, Zé Valente, Feliz Vaz, Robinho, Édi Semedo, Ronaldo Tavares e Pedro Prazeres).

Treinador: Pedro Ribeiro.

- Casa Pia: Ricardo Batista, Rodrigo Galo, Kelechi, Vasco Fernandes, Zach (Jota, 76), Leandro Lelo, Lucas Soares (Lucas Silva, 67), Banjaqui (Camilo Triana, 84), Vitó (Nuno Borges, 77), Godwin e João Vieira.

(Suplentes: Lucas Paes, Rogério Fernandes, Ricardo Fernandes, Zolotic, Nuno Borges, Jota, Camilo Triana e Lucas Silva).

Treinador: Filipe Martins.

Árbitro: Hélder Carvalho (AF Santarém).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Vitó (23), Zach (25), Lucas Tagliapietra (45), Capela (54), Rui Pedro (61), Ronaldo Tavares (80) e Jota (84).

Assistência: Cerca de 300 espectadores.