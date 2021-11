Penafiel oferece bilhetes extra a sócios para a receção à Académica

Partida relativa à 13.ª jornada da Liga SABSEG está agendada para o próximo domingo (a partir das 11 horas).

O Penafiel está a disponibilizar, no âmbito de uma campanha para atrair um maior número de espetadores ao Estádio Municipal 25 de Abril, quatro bilhetes extra a cada sócio que comprar um ingresso para assistir ao encontro caseiro diante da Académica.

"No próximo jogo em casa, a contar para a 13.ª jornada da Liga SABSEG contra a Académica, a direção do FC Penafiel irá disponibilizar 1 bilhete ao sócio e 4 convites a cada para que possamos mostrar que o apoio do 12º jogador é fundamental", lê-se no site do emblema penafidelense.

A partida, cujos espetadores terão que apresentar um certificado de vacinação contra a covid-19 e um teste negativo (antigénio com antecedência de 48 horas e PCR feito até 72 horas antes), está agendada para o próximo domingo, a partir das 11 horas.