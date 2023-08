Penafiel inicia II Liga desta época com triunfo caseiro diante do Leixões

O extremo Robinho foi o principal destaque do encontro, ao marcar e assistir.

O Penafiel recebeu e venceu o Leixões por 3-0, numa partida referente à ronda inaugural da II Liga desta temporada.

No Estádio Municipal 25 de Abril, a primeira situação flagrante surgiu ainda dentro do primeiro quarto de hora de jogo. No entanto, solto de marcação na grande área, Hugo Firmino cabeceou por cima da baliza da turma matosinhense, não conseguindo dar o destino certeiro a um cruzamento com conta, peso e medida de Miguel Maga.

Ainda assim, o nulo no resultado só durou até aos 29 minutos, quando, na conversão de um penálti, o extremo Robinho, de 26 anos, adiantou a equipa da casa, castigando uma falta de Ricardo Teixeira sobre André Silva que o árbitro David Rafael Silva descortinou. Pouco depois, Diogo Batista podia ter dilatado a vantagem da formação comandada por Hélder Cristóvão, mas o guardião sérvio Igor Stefanovic negou-lhe as intenções.

Na etapa complementar, à passagem dos 60", André Silva, ex-Gondomar e irmão do internacional português Diogo Jota, jogador do Liverpool, assinou o segundo dos durienses, após uma assistência primorosa de Robinho. Deste modo, o conjunto às ordens de Pedro Ribeiro foi à procura de reduzir a diferença no marcador, porém nunca incomodou verdadeiramente o guarda-redes Pedro Silva. Em cima do apito final, Jota Silva, que tinha saído do banco de suplentes, fechou a contagem, com o último passe a pertencer a Chico Teixeira.

Na próxima jornada, o Penafiel desloca-se ao terreno do Feirense, enquanto o Leixões mede forças, dentro de portas, com o Santa Clara.

Ficha de jogo:

Penafiel - 3

Leixões - 0

Estádio Municipal 25 de Abril, em Penafiel

Árbitro: David Rafael Silva (AF Porto)

Penafiel - Pedro Silva; Miguel Maga, Rúben Pereira, João Miguel e João Silva; Reko; João Oliveira (Jota Silva, 86") e Diogo Batista (Filipe Cardoso, 63"); Robinho (Pedro Vieira, 78"), André Silva (Chico Teixeira, 63") e Hugo Firmino (Gabriel Barbosa, 87")

Treinador: Hélder Cristóvão

Leixões - Igor Stefanovic; Ricardo Teixeira (Fabinho Baptista, 62"), Léo Bolgado e Rafael Silva; João Amorim, Fabinho (Morufdeen Moshood, 76"), Alhassan Wakaso (Renato Soares, 62"), Paulinho (Rafa Freitas, 39") e Bright Godwin (Avto, 62"); Ricardo Valente e Adriano Amorim

Treinador: Pedro Ribeiro

Golos: Robinho (29"), André Silva (60") e Jota Silva (90+6")

Cartões amarelos: Alhassan Wakaso (6"), Ricardo Ribeiro (38"), André Silva (45"), Léo Bolgado (45+1"), Chico Teixeira (70") e Fabinho Baptista (90+3")