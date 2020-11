Penafiel indignado com a arbitragem devido a estes dois lances nas últimas jornadas

Os durienses queixam-se de terem sido desfavorecidos em dois lances capitais nas duas últimas jornadas da II Liga: um alegado fora de jogo no golo do empate do Casa Pia e uma falta alegadamente fora da área que originou penálti para golo do Arouca.

O Penafiel mostrou-se indignado com a arbitragem nos dois últimos jogos do campeonato, diante do Arouca e Casa Pia, respetivamente. Em causa estão dois lances polémicos que, a ver do clube, custaram quatro pontos ao Penafiel.

Na penúltima jornada, o Penafiel recebeu o Arouca com a partida a terminar empatada a dois golos, com críticas ao segundo golo dos arouquenses que foi procedido de uma grande penalidade, alegadamente cometida fora da grande área.

Já no domingo, diante do Casa Pia, a equipa treinada por Pedro Ribeiro empatou a três golos e teceu novamente críticas à arbitragem do jogo, por considerarem que o terceiro golo dos casapianos estava em fora-de-jogo.

Em oito jogos disputados o Penafiel soma 11 pontos, fruto de três vitórias, três derrotas e dois empates.