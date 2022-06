Penafiel garante oitavo reforço para 2022/23: um médio ex-Farense

Mica Silva troca Faro por Penafiel. Assinou por uma temporada.

O Penafiel comunicou este sábado a contratação do médio Mica Silva, de 29 anos. O jogador natural de Silves atuava no Farense, onde esteve apenas uma época, e torna-se no oitavo reforço dos durienses, que já contratam Bruno Pereira, João Miguel e Rúben Freitas para a defesa, Diogo Batista, João Oliveira e Reko para o meio-campo e Adriano Castanheira para o ataque.

Mica Silva começou a carreira no Portimonense, passou depois pelos polacos do Zawisza Bydgoszcz e por União de Madeira, Covilhã e Feirense.

Nos leões de Faro, em 2021/22, fez 26 jogos (um golo e uma assistência).