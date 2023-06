Penafiel garante mais um reforço na Liga 3

Edu Pinheiro assina até 2025 com o Penafiel.

Edu Pinheiro é o mais recente reforço do Penafiel para a nova temporada. O médio, de 25 anos, que chega proveniente do Anadia, onde esteve na última época, assinou um contrato válido até 2025.

No percurso, Edu Pinheiro conta com passagem pela formação da Sanjoanense, FC Porto, Sporting e Paços de Ferreira, tendo jogado, mais tarde, na equipa B dos leões, enquanto sénior. Pelo meio, representou, também, Cesarense, Sintrense e Olhanense.

O médio é o segundo reforço a ser oficializado, depois da chegada de João Silva.