Penafiel garante contratação de um avançado e de um guarda-redes

Hugo Firmino já foi oficializado nos durienses e Manuel Baldé está a caminho.

Depois de duas temporadas na Arménia, Hugo Firmino volta a Portugal para representar o Penafiel com um contrato válido até 2024. O avançado, de 34 anos, chega proveniente do FC Ararat-Armenia, onde esteve na última temporada, depois de, em 2021/22 ter conquistado o campeonato da Arménia ao serviço do Pyunik. Além da Arménia e de Portugal, Hugo Firmino também conta com passagem por emblemas de Angola, Chipre e Roménia.

A par da contratação do avançado, O JOGO apurou que os penafidelenses também garantiram o guarda-redes Manuel Baldé. O jogador, de 20 anos, chega do Vizela, onde estava desde 2020/21. Pelos vizelenses fez um jogo na equipa principal e 33 nos sub-23. Anteriormente, Baldé passou pela formação do Aves, Imortal e Benfica.