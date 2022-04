Penafiel ganha em Matosinhos e deixa Leixões ainda mais longe dos lugares de subida

Redação com Lusa

Um golo de Edson Farias permitiu ao Penafiel vencer hoje fora o Leixões, por 1-0, no jogo inaugural da 28.ª jornada da Liga Portugal SABSEG.

Depois de oito jornadas consecutivas sem perder, o Leixões saiu derrotado ante um opositor aguerrido, que lutou muito pela bola e apostou forte numa pressão alta, conseguindo desse modo defender longe da sua baliza e dificultar as saídas para o ataque do seu adversário.

O Penafiel começou melhor, ganhou o primeiro canto logo aos quatro minutos e teve uma ocasião clara de golo aos seis, depois de uma saída falhada de Stefanovic, que Gustavo França corrigiu a tempo.

O Penafiel, que vinha de duas derrotas seguidas, foi uma equipa organizada, que nos primeiros 25 minutos esteve a um nível superior ao do Leixões, a quem criou problemas tanto em transições defesa-ataque pelo lado esquerdo e como através de lançamentos longos para as costas da defesa leixonense.

Aos 24 minutos, o árbitro auxiliar André Costa lesionou-se sozinho, foi rendido pelo quarto árbitro, Marco Vieira, e assumiu ele as funções deste.

A primeira parte teve cinco minutos de descontos e foi nesse período que o Leixões esteve pela primeira vez perro do golo, com remates de Oliveira e Wendel aos 45+1 e de Fabinho aos 45+4, que só não deram golo porque Caio Secco efetuou grandes defesas.

O Leixões voltou a entrar mal no segundo tempo e o Penafiel continuou melhor e em mais um ataque pelo corredor esquerdo marcou cedo, aos 49 minutos. Ronaldo Tavares deixou Pastor mais uma vez para trás, cruzou e Edson Farias rematou de primeira com o pé esquerdo e bateu Stefanovic.

O encontro, que já não tinha tido grandes motivos de interesse, tornou-se ainda mais desinteressante. Sucederam-se as faltas - 35, no total - e as paragens de jogo, quase todas promovidas pelos jogadores penafidelenses, sendo que nenhuma delas levou a qualquer substituição imediata.

Já perto do fim, Roberto podia ter feito o 2-0 para o Penafiel. Com Stefanovic longe da baliza e a bola em seu poder, o avançado atirou para fora e desperdiçou aquela que foi a melhor ocasião de golo do Penafiel neste jogo.

O Leixões deu tudo nos minutos finais com cruzamentos e futebol direto e criou algumas situações de grande perigo, tendo, porém, esbarrado na muralha defensiva que o Penafiel ergueu então para segurar os três pontos.

O Leixões ocupa o sétimo posto da classificação, com 40 pontos, e o Penafiel subiu do nono para o oitavo lugar, somando agora 38 pontos.