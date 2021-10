Penafiel embalado pelos golos decisivos do avançado Roberto

Responsável pelas últimas duas vitórias - na Taça de Portugal e Liga Sabseg - Roberto encontrou a fórmula para os golos.

O avançado Roberto é uma das caras novas do Penafiel na presente temporada. O jogador português, de 32 anos, que conta com passagem pela formação do FC Porto, tem uma larga experiência na primeira e segunda divisões do futebol português. O goleador nato demorou a encontrar o caminho para os golos no emblema rubro-negro, mas agora está de pé quente e tornou-se decisivo, com quatro golos marcados, três deles nos últimos dois jogos.

A estreia a marcar aconteceu frente ao Estrela da Amadora, em jogo a contar para a segunda fase da Taça Liga. Nessa partida, o golo de Roberto foi solitário e garantiu a presença na fase de grupos da prova. Depois de uma fase mais desinspirada, o avançado voltou a ligar o turbo e soma três golos nos últimos dois jogos.

Frente ao Maria da Fonte, a contar para a segunda eliminatória da Taça de Portugal, marcou o único golo da partida e, mais recentemente, fez o gosto ao pé no campeonato, frente ao Mafra. O ponta de lança marcou os dois golos do Penafiel, de grande penalidade, que garantiram a vitória, num jogo decidido ao cair do pano.

Titular em quase todos os jogos dos durienses - exceto frente ao Famalicão, na fase de grupos da Taça da Liga -, o avançado é uma aposta constante de Pedro Ribeiro, muito pela carreira que tem construído. Na Liga SABSEG, representou Naval, Arouca, Estoril e, na última temporada, esteve ao serviço do Chaves. Na prova, soma já 53 golos apontados. Já na Liga Bwin jogou pelo Arouca e Moreirense e marcou 18 golos.