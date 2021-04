Penafiel e Cova da Piedade não vão além do empate

Jogo teve alternâncias no marcador, expulsões e uma grande penalidade desperdiçada pelos locais aos 87 minutos.

O Penafiel empatou este domingo na receção ao Cova da Piedade, 2-2, na 29.ª jornada da II Liga, num jogo com alternâncias no marcador, expulsões e uma grande penalidade desperdiçada pelos locais aos 87 minutos.

A divisão de pontos acaba por corresponder ao que as duas equipas fizeram, embora o resultado sirva menos os interesses do Cova da Piedade, provisoriamente no 12.º lugar, com 31 pontos, cinco de margem para a zona de descida. O Penafiel, por sua vez, é sétimo, com os mesmos 38 pontos do Casa Pia.

Capela e Wagner marcaram para o Penafiel, enquanto João Vieira e João Oliveira fizeram os golos do Cova da Piedade.

Jogo disputado no Estádio 25 de Abril, em Penafiel.

Penafiel - Cova da Piedade, 2-2.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, João Vieira, 25 minutos.

1-1, Capela, 50.

2-1, Wagner, 59.

2-2, João Oliveira, 73.

Equipas:

Penafiel: Luís Ribeiro, Coronas (Leandro Teixeira, 90), Capela, Dénis Duarte (Vini, 04), Paulo Henrique, Robinho (Gustavo Henrique, 46), João Amorim, Júnior Franco (Mateus, 90), Rui Pedro, Pedro Soares (Wagner, 46) e Ronaldo Tavares.

(Suplentes: Emanuel Novo, David Santos, Vini, Leandro Teixeira, David Caiado, Gustavo Henrique, Wagner, Pedro Prazeres e Mateus).

Treinador: Pedro Ribeiro.

Cova da Piedade: Adriano Facchini, João Amorim, Simão Júnior, João Meira, Filipe Maio, Bruno Alves (Cícero, 65), Robson (Pepo, 90+1), Alex Freitas, Thabo Cele (Arnold, 60), Hugo Firmino (Patrão, 90+1) e João Vieira (João Oliveira, 60).

(Suplentes: Cléber Santana, Gonçalo Maria, Pepo, Cícero, Patrão, Cristiano Gomes, Femi Balogun, Arnold e João Oliveira).

Treinador: Migue Leal.

Árbitro: João Bento (AF Santarém).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Alex Freitas (27 e 42), Rui Pedro (41 e 67), Ronaldo Tavares (52), João Oliveira (71) e Coronas (84). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Alex Freitas (42) e Rui Pedro (67).

Assistência: jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.