Penafiel desperdiça vantagem e empata com o Covilhã, lanterna-vermelha

O Penafiel ascendeu provisoriamente ao oitavo lugar, com 27 pontos, enquanto o Covilhã, sem perder nos últimos quatro jogos, mantém o 18.

O Penafiel e o Covilhã empataram, 1-1, em jogo da 21.ª jornada, um resultado mais favorável às pretensões dos serranos, envolvidos nas contas da permanência na II Liga SABSEG.

Fábio Fortes, assistido por Simãozinho, adiantou o Penafiel, aos 53 minutos, ao finalizar uma jogada iniciada por Adriano Castanheira, mas Traquina, aos 84, restabeleceu a igualdade, num cruzamento-remate da direita, que garantiu ao Covilhã um ponto na luta pela permanência.

Na tabela, o Penafiel ascendeu provisoriamente ao oitavo lugar, com 27 pontos, enquanto o Covilhã, sem perder nos últimos quatro jogos, mantém o 18.º e último lugar, agora com 15, ainda a cinco do 16.º e antepenúltimo posto, que dá acesso ao play-off de manutenção.

Jogo no Estádio Municipal 25 de Abril, em Penafiel.

Penafiel - Sporting da Covilhã, 1-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

1-0, Fábio Fortes, 53 minutos.

1-1, Traquina, 84.

Penafiel: Caio Secco, Robinho (Rúben Freitas, 73), Filipe Cardoso, João Miguel, Simãozinho, Reko, Vasco Braga, Mica (Rodrigo Valente, 86), Édi Semedo (Leandro Tipote, 86), Fábio Fortes (Roberto, 73) e Adriano Castanheira (Lucas Tagliapietra, 73).

(Suplentes: Nuno Macedo, Rúben Freitas, Lucas Tagliapietra, Bruno Pereira, Rodrigo Valente, Leandro Tipote, Adílio Santos e Roberto).

Treinador: Hélder Cristóvão.

- Sporting da Covilhã: Bruno Bolas, Ângelo Meneses, Jaime Simões (Nuno Rodrigues, 58), Lucão, Traquina, Gilberto (Mársico, 78), Zimbabwé, Lucho Vega, Shinga, Aponza (Adams, 90+3) e Fatai.

(Suplentes: Igor Araújo, Adams, Jorginho, Sena, Diogo Cornélio, Zé Tiago, Mársico, Gildo e Nuno Rodrigues).

Treinador: Alex Costa.

Árbitro: Marcos Brazão (AF Algarve).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Robinho (44) e Shinga (90+3).