Penafiel de regresso: "Teremos de ter sorte, porque é um grupo sem experiência"

O treinador do Penafiel, Hélder Cristóvão, assumiu esta quinta-feira o objetivo de garantir a permanência na II Liga, sem perder a ambição de "namorar" os lugares cimeiros, com um plantel muito jovem, inexperiente e ainda incompleto.

"O nosso objetivo passa por salvar a época através da permanência, mas sempre com a ambição de estar nos lugares cimeiros. É um projeto novo, que assenta no jogador, para que se sinta bem acolhido no grupo e na cidade, numa interação que queremos potenciar", disse Hélder Cristóvão, em declarações à agência Lusa, no final do primeiro treino do Penafiel na nova temporada.

A sessão de trabalho, realizada no relvado do estádio Municipal 25 de Abril e aberto aos adeptos, contou com a presença de 18 elementos (incluindo dois guarda-redes), praticamente metade deles reforços, mas ainda há vários lugares em aberto.

"Ainda nos faltam um guarda-redes, um central que transmita liderança, um médio, um extremo e dois avançados", confirmou o técnico, sem deixar de alertar para a juventude e inexperiência de um grupo, com "cerca de um terço dos reforços recrutados nos escalões inferiores".

Para Hélder Cristóvão, o desafio passa por "convencer os jogadores que são alvos de que vão ser importantes no clube".

"Este plantel é escolhido por mim, os perfis são os corretos, existindo a preocupação de contratar jogadores e homens. Estamos no caminho certo, mas também teremos de ter alguma sorte, porque é um grupo sem experiência, exigindo deles adaptação ao grupo, à cidade, ao campeonato", defendeu.

Num campeonato sempre competitivo, Hélder Cristóvão empurra o favoritismo para "oito ou nove equipas, aquelas com orçamentos quase ao nível da I Liga".

"Como só sobem duas equipas e uma vai ao play-off, alguns clubes estão a arriscar muito. Vamos deixar que os "tubarões" se mordam uns aos outros", concluiu o técnico.

O defesa central João Miguel, 29 anos, é um dos 10 repetentes, promovido na nova época a um dos capitães para a nova época, e deixou elogios ao grupo de trabalho.

"Queremos criar um bom grupo e um bom balneário, para sermos fortes e unidos, de modo a valorizamos o clube e a nós próprios. O grupo é muito jovem, mas com bastante qualidade, e gosta de trabalhar. Apostamos numa época tranquila, sendo sempre ambiciosos. Olhamos para nós e é passo a passo, procurando cimentar-nos neste escalão", referiu João Miguel, à agência Lusa.

O Penafiel vai cumprir a sua 28.ª presença na II Liga, a nona consecutiva, depois de ter sido 12.º na edição 2022/23

Plantel provisório do Penafiel para 2023/24:

Guarda-redes: Filipe Ferreira e Manuel Baldé (ex-Vizela).

Defesas: Rúben Freitas, Miguel Maga (ex-Oliveirense), Leandro Teixeira, João Miguel, Diogo Brito (ex-Vianense), Filipe Cardoso, Bruno Pereira e João Silva (ex-Caldas).

Médios: Reko, João Oliveira, Diogo Batista, Edu Pinheiro (ex-Anadia) e André Silva (ex-Gondomar).

Avançados: Adílio Santos, Jota Silva (ex-Beira-Mar) e Hugo Firmino (ex-FC Ararati, ARM).

Saíram: Caio Secco, Nuno Macedo, Lucas Tagliapietra, Robinho, Afonso Figueiredo, Gonçalo Loureiro, Silvério, Simãozinho, Vasco Braga, Rodrigo Valente, Mica Silva, Roberto, Leandro Tipote, Adriano Castanheira, Feliz Vaz, Édi Semedo, Heliardo e Fábio Fortes.