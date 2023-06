Penafiel contrata lateral na Liga 3

João Silva jogou no Caldas nas duas últimas temporadas.

João Silva é o primeiro reforço do Penafiel para a próxima época, sabe O JOGO. O lateral esquerdo, 25 anos, que nas últimas duas épocas representou o Caldas, na Liga 3, dá agora o salto para a II Liga, depois de uma temporada em que foi uma das principais figuras do clube, com seis golos e quatro assistências em 28 jogos, um registo de luxo para um defesa.

João Silva, que tem como principais virtudes o cruzamento e o remate, representou como sénior o Peniche, Armacenenses e Sertanense, tendo agora a primeira oportunidade nos escalões profissionais.