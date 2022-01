Penafiel confirma Filipe Rocha com um contrato até final da época

É o sucessor de Pedro Ribeiro no comando técnico da equipa.

O Penafiel confirmou a notícia avançada por O JOGO online e anunciou Filipe Rocha como sucessor de Pedro Ribeiro no comando técnico. O contrato, segundo divulgou o clube, é válido até ao final da corrente temporada.

O treinador de 49 anos está assim de volta ao ativo, depois de ter deixado o Covilhã no decorrer desta temporada, por motivos pessoais. No currículo regista ainda passagens por Feirense, Paços de Ferreira, sub-23 do Aves, União da Madeira, Freamunde, Naval, Espinho, Aliados de Lordelo, Paredes, Fiães e Lousada.

O Penafiel, que perdeu os últimos três jogos oficiais realizados, ocupa atualmente o oitavo lugar da Liga SABSEG, com 23 pontos em 16 partidas.