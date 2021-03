Penafiel com amuleto da sorte: golos de Ronaldo já deram 15 pontos

Com sete remates certeiros, o avançado é responsável por 43 por cento da pontuação da equipa.

Há quatro jogos consecutivos a marcar, o avançado Ronaldo Tavares tornou-se no amuleto da sorte do Penafiel. Ao fim de 20 partidas, o dianteiro, 23 anos, conta com sete golos apontados e cinco deles deram a vitória, o último dos quais de cabeça no triunfo em Arouca, por 1-0.

Contas feitas, dos 35 pontos amealhados na Liga SABSEG, 15 têm a contribuição direta do português, o que perfaz um total de 43 por cento de influência na pontuação do conjunto de Pedro Ribeiro. O registo ganha ainda mais relevância porque Ronaldo só foi titular em onze dos 20 encontros, mas é aí que entra outra curiosidade: três dos sete golos aconteceram depois de saltar do banco no decorrer dos jogos (Covilhã, Oliveirense e Académica). A subida de rendimento coincide com o regresso aos bons resultados, depois de mais de dois meses sem ganhar.

No entanto, a pontaria afinada de Ronaldo Tavares já não é uma novidade, uma vez que grande parte da formação foi feita nas camadas jovens do Sporting, onde, em 2015/2016, marcou 23 golos pelos juniores. Só que os números de agora colocam Ronaldo no melhor momento da carreira, enquanto sénior. Tem sete golos, mais um do que na época transata também em Penafiel, e do que em 2016/2017 pelo Sporting B. Além disso, registar ainda que, enquanto sénior, também é a primeira vez que Ronaldo marca em quatro jogos consecutivos. Ingredientes mais que suficientes para manter a titularidade no jogo de amanhã, frente ao Vilafranquense, em Rio Maior.